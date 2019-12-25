ارتفاع طفيف في البورصة خلال التعاملات الصباحية

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شهدت مؤشرات البورصة الرئيسية ارتفعا طفيفًا مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع زيادة بنسبة 0.21%، إلى مستوى 13834 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13846 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

بعدما شهد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعا في نهاية تعاملات أمس الأول، بنسبة 0.07%، إلى مستوى 13902 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.