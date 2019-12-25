البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لسداد قرض الموظفين لـ15 عاما

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أعلن البنك الأهلي، رفع مدة الحد الأقصى لسداد القرض الشخصي للموظفين لـ15 عاما بدلًا من 10 سنوات، للموظفين المهتمين بالحول على منتج القرض الشخصي للموظفين في القطاعين العام والخاص، بضمان تحويل الراتب أو قسط القرض، والذي يشترط في أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث.

أضاف البنك، في بيان عنه، أنه رفع الحد الأقصى لمدة سداد القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، على أن يقدم البنك برنامجا للقرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة مثل الصيادلة، والأطباء، ومكاتب المحاسبة، والهندسة، وأي مشروع يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

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وأكد مصدر مسؤول، أن قرار البنك برفع الحد الأقصى للقرض الشخصي يهدف إلى تمكين العميل من الحصول على قيمة أكبر، حيث كلما زادت مدة سداد القرض ارتفعت قيمته، ولكن بحسب راتب العميل والحد الائتماني المسموح به حاليا 50% من إجمالي الدخل الشهري، كما تتضمن شروط قرض أصحاب المهن الحرة، أن يكون قيمة القرض تتراوح بين 25 ألفا إلى 700 ألف جنيه كحد أقصى، إضافة إلى أن تتراوح فترة سداد القرض من عام إلى 7 سنوات، وتعتبر مدة الفائدة 19.5% متناقصة، إضافة إلى بلوغ الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف جنيه، على أن يكون السن من 21 إلى 65 عاما.

جدير بالذكر أن البنك المركزي، كان قرر رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%، جاء ذلك في خطاب موجه للبنوك، نشره على موقعه يوم الأحد الماضي، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري، كما قرر الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.