ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 4 جنيهات

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قال نادي نجيب سكرتير غرفة الذهب في الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا في السوق المحلية لليوم الثالث على التوالي، بنحو 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

أضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب ارتفع إلى عيار 21 اليوم 669 جنيها للجرام مقابل 665 جنيها أمس، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 573 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 761 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5352 جنيها.

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وكانت بيانات وكالة بلومبرج، قالت إن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 0.15 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 1499.56 دولار في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.