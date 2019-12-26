“المركزي” يقرر تأجيل حسم الفائدة إلى 16 يناير

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أعلن البنك المركزي، تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر عقده اليوم، إلى 16 يناير المقبل، موضحًا أنه تم تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عنه، أن تأجيل القرار نظرا إلى انتظار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الشهر الماضي، تجديد تعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها 4 سنوات بدءا من 27 نوفمبر الماضي، ويفترض أن تجتمعلجنة السياسة النقدية بشأن تقرير حسم سعر الفائدة في الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2019، وسط ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة بعدما خفضها 3 مرات متتالية في آخر 4 أشهر، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.