5 بنوك تقرر إجراء تعديلات على أسعار فائدة القروض الشخصية

Advertisements

قرر عدد من البنوك المصرية، إجراء تعديلات على أسعار الفائدة علي القروض الشخصية (الأفراد)، مع بداية الشهر الجاري، جاء ذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة منتصف الشهر الماضي، يرصد التقرير التالي نسب فوائد 5 بنوك مصرية.

– البنك الأهلي المصري:

Advertisements

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.75 و20%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

الحد الأقصى لفترة سداد القرض: 15 سنة.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس المقبل.

سن العميل: يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

– البنك التجاري الدولي:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.5 و25%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 إلى 60 عاما

المصاريف الإدارية: تتوقف حسب نوع العميل وضمانة الراتب ومدة القرض.

– بنك الإسكندرية:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.5 و21.5% حسب نوع الشركة والوظيفة.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه بحد أقصى.

فترة السداد: من 6 شهور إلى 8 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: من 250 جنيها إلى 25 ألف جنيه كحد أقصى.

السن: من 21 إلى 65 عاما كحد أقصى.

الحد الأدنى للراتب الشهري: ألف جنيه.

– البنك العربي:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17 و23%.

قيمة القرض: تصل إلي مليوني جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: من 1.5% إلى 2.5%.

السن: بين 21 و60 عاما.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 4 آلاف جنيه.

– بنك مصر:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17.75 و20.5%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1 و3% من إجمالي قيمة القرض، حسب نوع وظيفة المقترض.

السن: يتراوح بين 21 و65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يتراوح بين ألف جنيه (في حال تحويل الراتب)، وألفي جنيه (دون تحويل الراتب).