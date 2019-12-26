استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارا في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما حافظ الدولار على سعره في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار ثابتًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.

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