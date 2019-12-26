“المركزي”: فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 227.3 مليون دولار

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أكد البنك المركزي، أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 227.3 مليون دولار مقابل فائض بنحو 284 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، مشيرًا إلى أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار، ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019-2020، مقابل 2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع التحويلات الجارية.

وأضاف “المركزي”، في بيان عنه، أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 657.9 مليون دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

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جدير بالذكر أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا قيمته 102.5 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل تحقيقه فائضًا كليًا بنحو 12.8 مليار دولار خلال عام 2017-2018، ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.