ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، بنحو 3 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب ارتفع إلى عيار 21 اليوم 672 جنيها مقابل 669 جنيها أمس، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 576 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 768 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5376 جنيها.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت لتقترب من ذروة أسبوعين فوق المستوى 1500 دولار، اليوم الخميس، بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭‭”‬‬‬المرحلة واحد” التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بحسب وكالة رويترز، بينما‭‬‬‬ شهدت أسعار الذهب في ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1503.02 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر الجاري في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار.