زيادة في مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1% بدعم مشتريات الأجانب

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شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة، ارتفاعا حيث بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1%، إلى مستوى 13884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، إضافة إلى ارتفاع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وشهدت تعاملات المستثمرين الأجانب ارتفاعا في صافي شراء بقيمة 51.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 51 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 583.9 ألف جنيه.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13747 نقطة.