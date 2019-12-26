وزير القوى العاملة: 164 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين من الإمارات

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قيمة تحويلات المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 600 مليون ردهم أي ما يعادل نحو 164 مليون دولار.

وحسبما أضاف الوزير، في بيان عنه، أن تحويلات خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحًا في تقرير أعده مكتب التمثيل العمالي المصري بالإمارات، إن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية بدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، سجل نحو 43.41 مليار درهم، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019، وفقاً لبيانات رسمية من المصرف المركزي في الإمارات.

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وأوضح التقرير، أن العمالة الهندية تصدرت قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 17.41 مليار درهم بنسبة 40.1%، تلتها باكستان بنسبة 10.2% بقيمة 4.42 مليار درهم، فيما جاء الفلبين في المرتبة الثالثة بنسبة 7.3%، وبقيمة 3.17 مليار درهم، أما المرتبة الرابعة فاحتلتها مصر بنسبة 6% بقيمة 2.6 مليار درهم،جاء المملكة المتحدة في النمرتبة الآخيرة بنسبة 3.8% بقيمة 1.65 مليار درهم.

وأضاف المستشار العمالي ياسر عيد، إلى أن قيمة تحويلات العمالة المصرية خلال عام 2016 بلغت 6.6 مليار درهم، وفي 2017 بلغت 8.5 مليار درهم ، وفي 2018 بلغت 8.7 مليار درهم.

وأكد عيد، في بيان عنه، أن إجمالي التحويلات من الإمارات خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2019 على التوالي 2.3 مليار، و2.68 مليار، و2.6 مليار درهم بإجمالي 7.58 مليار درهم.