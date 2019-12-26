ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، إلى أعلى مستوى لها في شهرين مع استمرار الضبابية بشأن الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة مما ساهم في زيادة الطلب على الذهب حيث أنه من أهم الملاذات الآمنة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% وصولاً إلى 1504.08 دولاراً للأوقية، وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 5 نوفمبر عند 1505.32 دولار للأوقية.

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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1509.20 دولار للأوقية.

وصرحت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن بكين وواشنطن تمضيان قدما لاستكمال الإجراءات الضرورية لكنهما على اتصال وثيق لتوقيع الاتفاق.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 17% منذ بداية العام ويتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، بفضل النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

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