مدبولي: ضخ 30 مليار جنيه لإعادة تطوير الفنادق السياحية

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد السائحين الوافدين إلى مصر لنحو 20 مليونا، خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لقطاع السياحة مطمئن للغاية

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب، أن الأرقام الحالية بقطاع السياحة مطمئنة جدا، موضحًا أنه جاري رفع كفاءة كافة الوجهات السياحية في مصر.

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وأشار إلى أن فنادق شرم الشيخ تحتاج لرفع الكفاءة حتى تعود أفضل مما كانت عليه، موضحا أن مبادرة مع البنك المركزي لضخ 30 مليار جنيه للفنادق لإعادة التطوير.