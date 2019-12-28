استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم

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أعلن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار جرام الذهب، اليوم، في السوق المحلي، مقارنة بأسعاره أمس.

وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم السبت 28-12-2019، 675 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 578.6 جنيه وسعر الجرام 24 نحو 771.4 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.

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وعلى المستوى العالمي، بلغ الذهب في المعاملات الفورية أمس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد 0.1% إلى 1512.81 دولار للأونصة، على أن يكون اليوم وغدا عطلة رسمية بالأسواق العالمية، على أن تعود البورصة العالمية للتداول مرة ثانية يوم الاثنين المقبل.