“البنك الأهلي” يقرر رفع قروض الأطباء إلى مليون جنيه

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قرر البنك الأهلي المصري، رفع الحد الأقصى لقروض الأطباء إلى مليون جنيه بدلا من 700 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع فترة سداد القروض لأصحاب المهن الحرة إلى 7 سنوات بدلا عن 5 فقط.

وأوضح الينك، في بيان عنه، أن شروط قرض الأطباء بسيطة، وهي أن يتراوح قيمة القرض بين 25 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى، على أن يكون فترة سداد القرض من عام إلى 7 سنوات، ويقدم القرض بفائدة متناقصة 19.5%، على أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري5 آلاف جنيه، ويتجاوز المتقدم 21 عاما والحد الأقصى للعمر هو 65 عاما.

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