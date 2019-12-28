“المركزي” يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 299 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزي، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليسجل 299 مليار جنيه في نهاية سبتمبر تعادل 18.5 مليار دولار (بسعر الدولار في سبتمبر).

وأضاف “المركزي”، في بيان عنه، أن هذه الأرصدة ارتفعت من مستوى 275 مليار جنيه بما يعادل 16.5 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس السابق، الأمر الذي يعكس زيادة هذه الأرصدة بقيمة 2 مليار دولار في شهر.

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وقال مصدر مسؤول، إن احتياطي النقد الأجنبي جاري استثمارها في الخارج من خلال الأوعية والأدوات النقدية لتحقيق أفضل عائد عليها، مشيرًا إلى أن مصر تشهد انتعاشة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي لها، لاسيما بعد أن قرر البنك المركزي في بداية العام أن تكون تعاملات الأجانب فيما يتعلق بالاستثمار في أدوات الدين مع البنوك، بعد أن كانت هذه التعاملات تتم من خلاله.

وأوضح المصدر، أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي من كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير وقناة السويس من شأنه أن يواصل تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال 2020، وقد يقترب من مستوى 14 جنيهًا.