“الوزاراء” يوضح أسباب عدم شعور المواطنين بانخفاض الأسعار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أسعار السلع بدأت في الانخفاض، والمرتبات زادت بشكل كبير بعد 2011، لكن المواطن لم يشعر بشىء لعدم وجود إنتاج حقيقي.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب، أن مشكلة المصريين لم تكن فقط ارتفاع الأسعار بل في تدنى الدخول، لافتا إلى أن زيادة الرواتب بعد 2011، جاء بسبب ضغوط المطالب الفئوية.

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وأوضح أن المواطن لم يستفد من الأموال التي ضخّتها الدولة، والتي وصلت للتجار، مشيرًا إلى أن الوضع اختلف حاليًا وصار هناك نوع من الضبط وإدارة آليات السوق، عبر توفير أكبر قدر من العرض، والتنافس الذى يجبر التجار على خفض الأسعار، مضيفًا أن المرتبات بدأت تزيد، لكن ليس بصورة كبيرة كى يشعر بها المواطن، ويكون قادرا على تحمل تكاليف الحياة.