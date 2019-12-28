بنك عودة يطرح شهادة “أهالينا” الثلاثية لأصحاب المعاشات بعائد 13%

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طرح بنك عوده، شهادة “أهالينا” الثلاثية لأصحاب المعاشات وأسر الشهداء، وذلك بعائد ثابت يصل إلى 13% سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لشراء شهادة “أهالينا”، هو 5 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، علما بأن الحد الأقصى للشراء للعميل الواحد هو مليون جنيه.

وذكر البنك، في بيان عنه، أن دورية العائد لشهادة “أهالينا” ما بين (شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي وسنوي) حسب اختيار العميل ويتم احتساب العائد في نفس يوم العمل لتاريخ شراء الشهادة، موضحًا أن طرح الشهادة يأتي من منطلق إيمانه بأهمية المساهمة المجتمعية والضرورة بالمشاركة بفاعلية فيها.

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وأوضح محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده، أن فكرة طرح البنك لشهادة “أهالينا” جاءت اعترافًا وتقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشريحة الهامة لخدمة المجتمع المصري، مضيفًا أن الشهادة تشمل العديد من المميزات الأخرى منها إمكانية فتح حساب جارى بدون حد أدني لإضافة الفوائد الخاصة بصاحب الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى استطاعة الولي الشرعي طلب إصدار الشهادة باسم القصر.

وأضاف أنه يجوز استرداد قيمة الشهادة استرداد جزئي أو كلي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للشروط والأحكام، كما أن الشهادة تجدد تلقائيًا وفقًا للسعر المعلن لدى البنك في حينه ما لم يطلب العميل غير ذلك، إضافة إلى أنه يمكن للعملاء الاقتراض بضمان شهادة “هالينا” بحد أقصى 90% من قيمه الشهادة، للحصول علي قرض شخصي أو قرض سيارة أو بطاقة ائتمان.