الغرف التجارية: مبادرة لمنح 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

Advertisements

أوضحت مصادر بالغرف التجارية أنها ستقوم بتمويل مبادرة حكومية تهدف إلى منح أصحاب البطاقات التموينية نحو 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلي.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن مبلغ الـ1250 جنيهًا لكل فرد ستكون موزعة على 6 أشهر تبدأ خلال شهر يناير حتى شهر يونيو 2020، منوهة إلى أن البنك المركزي سيقوم بتوفير ماكينات يمكن من خلالها استخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشتركة بالمبادرة، على أن يتم رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.

Advertisements

ومن المقرر أن تقوم المصانع والمحلات المشاركة بالمبادرة تخفيضات وخصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، حيث سيتم إصدار قائمة محددة بالأسعار قبل وبعد الخصم، كما ستقدم المحال والسلاسل التجارية خصومات إضافية يتم تحديد نسبتها على كل سلعة، كما تقوم المبادرة بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التقليل من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيعًا للمواطنين على شراء المنتج المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وتوفير فرص عمل للشباب والعمل على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي.

ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإنه من المقرر أن وزارة قطاع الأعمال العام ستشارك بشركاتها، من خلال عرض كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يشارك بالمبادرة أيضًا نحو 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر ماركت، فضلًا عن 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، ليصل العدد لإجمالي إلى أكثر من 5100 محل على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف أكثر من 10 آلاف موزع للشركات الصناعية.