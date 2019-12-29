“البترول” تعلن نتيجة أول مزاد للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر

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أصدر المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنية، بيانًا بشأن نتيجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر، والذي طرحته شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي.

وأكد الوزير، أن شركة (شیفرون) الأمریكیة فازت بالقطاع رقم (1) بالمزایدة، وفازت شركة “شل” الهولندیة بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي (شل) و(مبادلة) الإماراتیة بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كیلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات دولار في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات.

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وأضاف الملا، خلال بيان عنه، أنه لأول مرة في مصر تبدأ عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الاقتصادیة في البحر الأحمر یأتي نتیجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبد الفتاح السیسي في هذا الاتجاه، والذي تجسد في توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة، بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزایدة عالمیة في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح الوزیر أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة في مجال البترول یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، خاصة وأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر مثل البحر الأحمر، والتي بها العدید من التحدیات مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة في المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج.

وأضاف أن حرص شركة “شيفرون”، وهي من كبري الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشرا جيدا، بالإضافة إلى فوز شركة (شل) بمنطقتین؛ بما یؤكد استمرارها في التوسع في حجم استثماراتها بقطاع البترول ویسهم في زیادة فرص نجاحها، خاصة وأنها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل في المیاه العمیقة، مؤكدًا أن هذه النتائج بالنسبة للمزایدة الأولى بمنطقة البحر الأحمر تعد إیجابیة في هذه المرحلة، وأنها ستشهد إقبالا أكبر من الشركات العالمیة بعد التوصل إلى تلك النتائج الإیجابیة.