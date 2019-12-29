استقرار أسعار الدولار في 11 بنكا خلال التعاملات الصباحية

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شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارا في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وحافظ سعر الدولار على استقرار سعره في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما استمر في استقراره على سعر 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس.

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وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.