“الذهب”: استقرار أسعار السوق المحلية بعد زيادتها 13 جنيها في الجرام

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قال نادي نجيب سكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب جنب مكاسب أسبوعية لترتفع بنحو 13 جنيها في كل جرام، جاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر الأونصة ارتفع ليصل إلى نحو 1511 دولاراً للأونصة، مضيفًا أن أسعار الذهب بدأت في تعاملات الاثنين الماضي، عند 662 جنيهاً لعيار 21، لكن سرعان ما ارتفعت لمستوى الـ 665 جنيهاً، مشيرًا إلى أنه مع ارتفاع البورصة العالمية عند تداولات الجمعة صعدت مرة أخرى إلى مستوى 675 جنيهاً.

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وأشار إلى أن أسعار الذهب خلال اليوم، مستقرة بسبب العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، مضيفًا أن سعر عيار 18 سجل 575 جنيهاً، وعيار 21 نحو 675 جنيهاً، بينما استقر عيار 24 عند 775 جنيهاً، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5400 جنيه.

وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع جديد في أسعار المشغولات الذهبية مع بدء تداولات غدا في البورصة العالمية، تزامنا مع الإعلان عن اقتراب توقيع اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن بحلول العام الجديد.