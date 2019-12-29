“الكهرباء”: نشارك في دراسة بشأن تطوير البنية التحتية لشحن السيارات

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أعلن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استخدام السيارات الكهربائية يعد أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة ونمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.

وأوضح شاكر، في بيان عنه، أن قطاع الكهرباء المصري يشارك حاليا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر مع تطوير استراتيجية E-Mobility، إضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تسمح بتقييم الفرص المتاحة في السوق ومدى جاهزيته لطرح السيارات الكهربائية.

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جدير بالذكر أن الدولة تسعى لاستخدام السيارات الكهربائية لضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، وحسبما ذكر الوزير أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربي وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان، إضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي، مؤكدا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي “جيديكو” بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتى عام 2050، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي في المنطقة.

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