هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم

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اتسمت تعاملات البورصة اليوم، باتجاه المستثمرين الأجانب (عرب وأجانب) للبيع، بضغط من المؤسسات، فيما بلغ صافي مبيعات الأجانب والعرب خلال تعاملات اليوم نحو 24.7 مليون جنيه (بواقع صافي شراء للعرب بنحو 17.9 مليون جنيه، وصافي بيع للأجانب 42.67 مليون جنيه).

وجاء على مستوى المستثمرين المصريين، فقد اتجهوا للشراء خلال تعاملات اليوم بنحو 24.7 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 42.79 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات الأفراد الأجانب نحو 125.8 ألف جنيه، فيما بلغت مشتريات المؤسسات العربية نحو 3.16 مليون جنيه، فيما سجلت مشتريات الأفراد العرب نحو 14.8 مليون جنيه.

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وفي ذات السياق تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، بنسبة 0.52 بالمائة عند مستوى 13812 نقطة (قرب حاجز 13800 نقطة).