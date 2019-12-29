“التأمين الاجتماعي”: وقف تسجيل الخدمات يومي الأربعاء والخميس

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قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من المقرر وقف خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة يومي الأربعاء والخميس، موضحين أنها سوف تقتصر على خدمات الاستعلام فقط، دون تسجيل أي بيانات أو استمارات على نظام المعلومات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم، أن هذا جاء نظرا لتنفيذ الهيئة البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتباراً من أول يناير 2020.

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ومن المقرر أن تبدأ هيئة التأمينات في تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد بداية من يناير المقبل.