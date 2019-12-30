شاكر: بدء تصدير الكهرباء للسودان منتصف يناير المقبل

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إطلاق التيار فى خط الربط مع السودان 12 يناير 2020 بقدرة 50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه جارى عمل مناقشات حول مشروع الربط مع قبرص على مستوى المناقشات التقنية بقدرة 2000 ميجاوات على مرحلتين، وصولا إلى أوروبا من خلال قبرص وجزيرة كريت ثم اليونان.

وأوضح شاكر، خلال موتمر للطاقة، أن الدولة تستهدف التوسع فى مشروعات الربط مع دول الخليج، والسوق الإفريقية، مضيفا أن إفريقيا تمتلك 32% من طاقة الرياح عالميا، وبالتالي تمتلك قدرات كهربائية مركبة.

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وأضاف أنه تم ضخ استثمارات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل لنحو 22.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك فريق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قام بزيارة مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والتى يتم تنفيها مع الجانب الروسى، موضحا أن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية يمثل علامة مميزة فى سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية الأولى.

وأكد أن ذلك المشروع يواجه عدد من التحديات فى مقدمتها تقادم الشبكة، والزحف العمرانى، وتحسين جودة الخدمة، موضحا أننا وصلنا لمستويات متقدمة، حيث وصلت معدلات مستوى إنهاء شكاوى إنقطاع التيار لنحو 3 دقائق.