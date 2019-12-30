1250 جنيها دعم على بطاقات التموين.. انطلاق مبادرة “اشتري المصري”

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أعلن حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن إطلاق مبادرة “اشتري المصري” لدعم البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا على أن تصرف لكل فرد على مدى 6 أشهر، بهدف تحريك السوق ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري، جاء ذلك دعمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن سلاسل كبيرة من المحلات والفروع الكبرى تشارك في الحملة، مضيفًا أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل إلى 10%.

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وأكد أن وزارة المالية ستقدم دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى إحداث رواج داخلي في البلاد، وتمت الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35% إلى 50%، وهذا من شأنه تحريك السوق خلال الفترة المقبلة.