“الغرف التجارية” تكشف تفاصيل مبادرة “اشتري المصري”

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قال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة اتحاد الغرف التجارية بشأن إضافة 1250 جنيها لكل مواطن على البطاقات التموينية، جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة تحرك السوق من خلال قيام المواطنين بشراء فرق السلع ببطاقات التموين من المحلات التجارية وليس من بقالى التموين فقط.

وأوضج ناصر، فى تصريحات صحفية، أن المبادرة تأتي بمشاركة نحو 4500 محل من المحلات الكبرى بالقطاع الخاص، بجانب 525 من محلات قطاع الأعمال العام، علاوة على نحو 10 آلاف موزع على الشركات، مشيرًا إلى أن قيمة المبادرة نحو 80 مليار جنيه سيتم اعتمادها من قبل الرئيس السيسي لتنفيذ تلك المبادرة لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10% وأن هذا المبلغ سيكون إضافيا للمبلغ الأصلى الخاص بدعم الدولة، ومن هنا سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية

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جدير بالذكر أن أعلن حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن إطلاق مبادرة “اشتري المصري” لدعم البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا على أن تصرف لكل فرد على مدى 6 أشهر، بهدف تحريك السوق ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري، جاء ذلك دعمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن سلاسل كبيرة من المحلات والفروع الكبرى تشارك في الحملة، مضيفًا أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل إلى 10%.

وأضاف أن وزارة المالية ستقدم دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى إحداث رواج داخلي في البلاد، وتمت الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35% إلى 50%، وهذا من شأنه تحريك السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهي 4500 فرع للمحال الكبرى، فضلا عن 525 فرعا في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالإضافة إلى 10000 موزع للشركات، كما سيوفر البنك المركزي الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان، مشيرًا إلى أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.