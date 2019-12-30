استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار، ارتفاعا أمام الجنيه في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، حيث زاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر بيع الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.10 جنيه، فيما استقر سعر الشراء عند 16.01 جنيه.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

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