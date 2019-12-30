استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية رغم ارتفاعه عالميا

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قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي حافظت على استقرارها خلال تعاملات اليوم، عند نفس أسعار أمس، رغم ارتفاعها عالميا.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 675 جنيها، وهو نفس مستواه أمس، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 578.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 771.4 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

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وحسبما ذكرت وكالة رويترز، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، اليوم وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين هبط الدولار الأمريكي، بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يعد ملاذا آمن.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.