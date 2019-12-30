ارتفاع في مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات اليوم

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شهد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفعا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.9%، إلى مستوى 13937 نقطة، بدعم من مشتريات المستمرين الأجانب، فيما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%.

بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب، اليوم، صافي شراء بقيمة 224.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 368.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 38.1 مليون جنيه.

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جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13812 نقطة.