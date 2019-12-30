“البترول”: بيع 15 طنا من الذهب والفضة من إنتاج منجم السكري

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أعلنت وزارة البترول، بيع حوالي 15 طنا من الذهب والفضة بما يعادل حوالي 482 ألف أونصة، من إنتاج منجم السكري خلال 2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، اليوم، أن إجمالي قيمة مبيعات هذه الكمية بلغ حوالي 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها (3%) حوالي 19.5 مليون دولار.

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وأضافت أن كمية الإنتاج بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 332.1 ألف أوقية (نحو 10.3 طن) مقابل نحو 334.8 ألف أوقية (نحو 10.4 طن) خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 0.8%، فيما توقعت الشركة، أن يصل إجمالي إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الرابع من العام الحالي 157.9 ألف أوقية، ليصل الإنتاج خلال العام ككل إلى 490 ألف أونصة (نحو 15.2 طن).

جدير بالذكر أن بيانات صدرت في أكتوبر الماضي لشركة سنتامين الأسترالية، المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكري للذهب في مصر، كشفت عن تراجع إنتاج المنجم بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.