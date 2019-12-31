“البترول”: تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

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أعلنت وزارة البترول، تحويل أكثر من 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الجاري، موضحة أن إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وصل إلى أكثر من 300 ألف سيارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن المعدل السنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ارتفع خلال عام 2019 إلى 1.250 مليون وحدة سكنية، بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهريا، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 10.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2019.

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وقالت إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2013 مستهلكا تجاريا، و56 مصنعا خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التي تم تشغيلها خلال العام الجاري وصل إلى 135 محطة (تشمل المنافذ التي تم تقنين أوضاعها) مما أدى إلى تخفيض الاختناقات في الكميات المعروضة في السوق المصري.

وذكرت أن هذا العدد بلغ إجمالي عدد محطات تموين وخدمات السيارات على مستوى الجمهورية 3655 محطة ومنفذا (شاملة المحطات المتوقفة لأسباب مؤقتة)، مشيرة إلى أن عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التي تم فتحها خلال العام 38 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3060 مركزا حتى نهاية ديسمبر 2019.