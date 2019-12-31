“التموين”: غدا صرف المقررات المدعمة ضمن مقررات يناير المقبل

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أعلنت وزارة التموين، بدء الشركات التابعة لها في صرف السلع التموينية المدعمة، غدًا، ضمن مقررات شهر يناير المقبل، لحاملي البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية متوفرة حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة بواقع 3 أشهر.

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