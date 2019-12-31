ارتفاع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس واستقراره في 10 بنوك

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شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام سعر الجنيه في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، واستقر سعره في 10 بنوك أخرى، كما ارتفع الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وبقى مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، وحافظ على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.