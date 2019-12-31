“المصرف المتحد”: زيادة أسعار عائد شهادة المليونير الإدخارية إلى 9%

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أعلن المصرف المتحد، زيادة أسعار العائد على شهادة المليونير الإدخارية، ليصل لـ9% بدلا من 3%، ومن المقرر أن يبدأ التعامل بأسعار العائد الجديدة بداية من يناير المقبل بعد موافقة البنك المركزي عليها.

جدير بالذكر أن شهادة المليونير هي شهادة اسمية لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا وتدخل في 32 سحب علي مدار العام على إجمالي جوائز ب4 مليون جنيه، والجوائز هي 100 ألف جنيه 10 مرات سنويا و50 ألف جنيه 20 مرة سنويا والجائزة الكبرى مليون جنيه في سحب شهر يناير وشهر يوليو من كل عام، كما أن دار الإفتاء المصرية أجازتها من الناحية الشرعية من حيث القيمة والمدة الزمنية للشهادة والعائد المستثمر فيها. اعتمادا على قول الله تعالي “يرزق من يشاء بغير حساب” صدق الله العظيم .

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حيث أن الشهادة تعتبر وعاء استثماري واحد يدار بالقواعد المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة يتم توزيع العائد في نهاية مدة الشهادة.