“التموين” تنفي صرف 1250 جنيه خلال البطاقات الذكية

Advertisements

نفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، ورود أي معلومات لوزارة التموين بشأن مبادرة اتحاد الغرف التجارية الخاصة بصرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين، موضحًا أنه لم يتم النقاش مع قيادات الوزارة في تلك المبادرة، كما أنها لم تعرض عليهم حتى هذا اللحظة.

وقال مدكور، في تصريحات صحفية، أن كارت التموين الذكي لا يعمل ككارت ائتماني أو كارت مشتريات، حيث إن الكروت الائتمانية لا بد أن تصدر عن البنوك الرئيسية وفروعها.

Advertisements

وكان المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، كشف تفاصيل المبادرة الخاصة بإضافة 1250 جنيهًا، على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020، ضمن مبادرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار “اشتري المصري”.

وأوضح عبدالغفار أن المبادرة تتلخص في إمكانية شراء أصحاب البطاقات التموينية من المحال التجارية المشتركة في المبادرة وعددهم 4500 فرع للمحال الكبرى و525 فرعا في قطاع الأعمال العام ليكون الإجمالي أكثر من 5000 محل بكل المحافظات، إضافة لـ 10000 موزع للشركات التي تنتج منتجات مصرية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين في تصريحات صحفية، أن اتحاد الغرف التجارية حاول بلورة المبادرة بدعم المنتج المصري في مبادرة خاصة، بها لكن تم الإعلان عنها دون التواصل مع الجهات المسئولة، سواء بالعرض على وزير التموين أو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.​