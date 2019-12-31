غدا.. “المصرية للاتصالات” تبدأ تطبيق أسعار الإنترنت المنزلي الجديدة

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تستعد الشركة المصرية للاتصالات، غدًا، لانتقال جميع العملاء إلى الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت المنزلي إجباريًا إلى الباقات الجديدة التي كانت أعلنت عنها الشركة في يونيو الماضي، عقبما أرسلت رسائل نصية لعملائها في مطلع ديسمبر الجاري تبلغهم خلالها بانتقالهم مع بداية العام الجديدة لباقات الإنترنت الجديدة.

وحسبما ذكرت الشركة في رسالتها، فشهر ديسمبر 2019 كان آخر شهر على الباقات التقليدية بالسرعات القديمة، على أن تبدأ تطبيق خطة الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت المنزلي، بعد انتهائها من المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية الذي شمل رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابايت في الثانية بدلاً من 5 ميجابايت في الثانية.

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وكانت الشركة أعلنت تقسيم سرعاتها الجديدة التي جاءت تحت مسمى “WE SPACE” إلى 3 باقات: أولها باقة “سوبر” ويحصل فيها المشترك على 140 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 120 جنيهًا شهريًا، على أن تضم هذه الباقة نظاما يحصل فيه المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 210 جنيهات شهريًا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريًا.

أما باقة الثانية فهي “ميجا” فيحصل المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيهات شهريًا، فيما جاءت الباقة الثالثة باسم “ألترا” ويحصل فيها المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 410 جنيهات شهريا، كما يحصل المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 700 جنيه شهريًا.