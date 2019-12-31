خبير مصرفي يتوقع هبوط الدولار لـ14 جنيها في 2020

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قال أحمد الفقي الخبير المصرفي، إن الدولار سيصل ليسجل 14 جنيها في عام 2020، خاصة بعد تراجعه 190 قرشًا بنسبة تقترب من 11%، والذي يعد دليلا على بدء تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، ومن المتوقع أيضا أن يواصل الاحتياطي النقدي الارتفاع ليصل إلى نحو 52 مليار دولارًا بنهاية 2020، بسبب السياسات التي يتبعها البنك المركزي والتي تؤدي لاستمرار تحسن الجنيه.

وأضاف الخبير المصرفي، أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد نفس نسبة التراجع، كنتيجة لتسارع نمو التدفقات الأجنبيةـ ويشهد أيضا التحسن في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة بقطاع السياحة، فمن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة لتقفز لأعلى من 16 مليار دولار، بنهاية العام المالي 2020، مقابل 12.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

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وفي تصريحاته، قال الخبير المصرفي، إن هناك تحسنا بميزان المدفوعات، خاصة وأن إنتاج مصر من المواد البترولية وصل لمستوى تاريخي، ومتوقع زيادة هذا المستوى في 2020، وزيادة عوائد الدولة نتيجة تصدير المواد البترولية وعلى رأسها الغاز، واستمرار انخفاض الاستيراد، موضحا أن العام المالي الماضي لم يشهد سوى دخول 6 مليارات دولار استثمارات مباشرة والتوقعات أن تتخطى الاستثمارات خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار.