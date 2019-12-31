غدا.. بدء موسم الإقرار الضريبي لعام 2019/2020

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قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه من المقرر أن يبدأ موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019-2020، والذي ينطلق في الأول من يناير 2020، وينتهي في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية.

وأضاف حسين، في بيان عنه، أن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقدم خلال هذا الموسم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري ينص على التزام الممول (الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل).

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وأوضح أنه خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضاً (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، اعتبارا من أول يناير 2020، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يزاول النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس إلزاميا لهذا العام.

وأكد أنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من أول يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر من نفس العام، تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من 41 حتى 47) والتي بدأ توريدها من أول أكتوبر الماضي، على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا، موضحًا أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزاما إجباريا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.

وأشار إلى إن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا يعد جوازيا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع)، مؤكدًا على ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.