565 دولاراً للطن.. “أرامكو” تحدد سعر بيع البروبان في يناير 2020

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، تحديد سعر بيع البروبان في شهر يناير 2020 عند 565 دولاراً للطن، مقابل 440 دولاراً للطن، في ديسمبر الجاري.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، قررت “أرامكو” بيع سعر البوتان لشهر يناير/ كانون الثاني المقبل، عند 590 دولاراً للطن، مقابل، 455 دولاراً للطن في الشهر السابق.

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ويعد سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

جدير بالذكر أن “أرامكو السعودية”، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن تحديد سعر بيع البروبان لشهر ديسمبر عند 440 دولاراً للطن، مقابل 430 دولاراً في نوفمبر 2019.