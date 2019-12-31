بحلول منتصف يناير.. مصر تبدأ تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

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قالت وكالة الأنباء رويترز، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في إنتاج الغاز من حقل لوثيان البحري، البالغة استثماراته 3.6 مليار دولار، الإنتاج، موضحة أن الغاز يبدأ في التدفق من أكبر حقل في إسرائيل، رغم تأجيلات لأسباب تنظيمية ودعاوى قضائية من جماعات معارضة للمشروع مما أثار شكوكا بشأن بدء تشغيل الحقل في نهاية عام 2019 وفقا للجدول الزمني.

وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن شركات نوبل إنرجي ومقرها تكساس، وديليك للحفر وريشيو أويل الإسرائيليتين، قالتا إن العمليات بدأت لتتضاعف فعليا كمية الغاز التي تنتجها إسرائيل وترتفع أسهم الشركتين الإسرائيليتين.

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وأوضح يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك للحفر، أن إسرائيل الآن قوة في قطاع الطاقة، قادرة على توريد كل احتياجاتها من الطاقة وتحقيق استقلالية في هذا القطاع، مضيفًا أن إمدادات الغاز من آبار لوثيان الواقعة على بعد 130 كيلومترا غربي ميناء حيفا لإسرائيل تسمح بالتحول بعيدا عن أنواع وقود أكثر تلويثا للبيئة، الفحم بشكل رئيسي، لتوليد الكهرباء.

وأضاف أنه من المقرر أن ينقل الغاز من لوثيان من منصة الإنتاج عبر خط أنابيب تحت المياه إلى شبكة توزيع إسرائيلية ومن هناك لمستهلكي الغاز في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصدير، وبدء تنفيذ اتفاقين بقيمة مليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي لمصر والأردن في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ مصر استيراد الغاز من إسرائيل بحلول منتصف يناير، فيما ستصل الكمية من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، بينما سيُصدر حقل تمار القريب 25.3 مليار متر مكعب في نفس الفترة، وتبلغ قيمة الصادرات 19.5 مليار دولار، بحسب التقديرات.

وكانت مجموعة لوثيان وقعت اتفاقا بقيمة 10 مليارات دولار لتوريد الغاز لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية في 2016.

وأكد إيجل لانداو الرئيس التنفيذي لريشيو أويل، أن الشركات تعتقد أن هناك احتمالا قويا لاكتشاف مكامن كبيرة أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، فيما ارتفعت أسهم ديليك 4.4% في تل أبيب، وزادت أسهم ريشيو أويل 7.7%، بينما تأجل إنتاج لوثيان في وقت سابق من الشهر الجاري حتى ألغت محكمة أمرا قضائيا مؤقتا أصدرته بفعل مخاوف بيئية، وتبع ذلك تأخير لفترة وجيزة إذ قالت وزارة حماية البيئة، التي تراقب انبعاثات الغاز من المشروع، إنها بحاجة لبيانات إضافية من الشركات التي تدير الحقل.