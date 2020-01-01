تحركات لصعود “العملة الخضراء” مجددا بعد تراجعها في نهاية 2019

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قالت وكالة رويترز، إن مؤشر الدولار الأمريكي سجل أصغر تحرك سنوي له على الإطلاق في 2019، مكتفيا بزيادة 0.24%، موضحة أن آمال التجارة وثقة المستثمرين في تضاؤل الطلب على العملة التي تعد ملاذا آمنا.

حيث شهد الجنيه الإسترليني واليورو وحفنة من العملات الحساسة صعود للتجارة مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر أمس حيث تدعم الإقبال على المخاطرة بفضل تفاؤل المستثمرين حيال النمو العالمي والمرحلة 1 من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق سيكون في 15 يناير في البيت الأبيض، وإن كان مازال هناك قدر من الارتباك بخصوص تفاصيل الاتفاق.

فيما تراجع مؤشر الدولار 0.33% في أحدث قراءة له إلى 96.418، مواصلا الانخفاض للجلسة الرابعة على التوالي ومسجلا أضعف مستوى له منذ أول يوليو.

وأدى اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من ديسمبر الدولار للانخفاض 1.89% على مدار الشهر المنقضي.

جدير بالذكر أن أداء الدولار قويا قبل ديسمبر، بفضل الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي وفترة طويلة من عدم التيقن إزاء المفاوضات بين واشنطن وبكين.

وقال محللو ميتسوبيشي يو.اف.جيه إن “ضعف الدولار قرب نهاية العام الحالي تزامن مع تجدد التيسير من مجلس الاحتياطي الاتحادي وانحسار التشاؤم حيال توقعات النمو العالمي”، وفي آخر جلسات العام، كان الدولار مرتفعا 0.24% فقط للعام 2019، مقارنة مع 4.4% في 2018. وفي نهاية نوفمبر، كان المؤشر مرتفعا 2.18% للعام بأكمله.