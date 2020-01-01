أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه في البورصة خلال 2019

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أعلن تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، اليوم، أن مؤشرات السوق ارتفاع جماعي خلال شهر ديسمبر الماضي 2019، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

وأضاف التقرير، أن مؤشر egx30 الرئيسي للبورصة قد ارتفع 0.81% خلال تعاملات شهر ديسمبر المنقضي، بينما ارتفع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% إلى 534 نقطة، موضحة أن رأس المال السوقي قد ارتفع بنحو 3.2 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، ليغلق عند مستوى 708.3 مليار جنيه، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 581 مليون جنيه.

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وأوضح التقرير البورصة إلى أن مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد ارتفع 2.7% ليسجل مستوى 534 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% إلى مستوى 1398 نقطة، فيما بلغ إجمالي القيمة السوقية 708.3 مليار جنيه، منخفضة 1%، ما يعادل 7 مليارات جنيه، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 100.3 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 23.9 %، بينما اتجه العرب نحو البيع بحصة قدرها 7.5%.

وأوضح إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الأخيرة من كل عام تتميز فى الغالب بإيجابية تتضمن صعود المؤشرات، مشيرًا إلى أن سهم البنك التجارى الدولى صعد %40 خلال 2019، ما دفع السوق للاستقرار فى المنطقة الخضراء مرتفعًا بأكثر من 6%، وباستنثاء الارتفاعات القياسية للتجارى كان أداء السوق متواضعاً.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي يختبر منطقة مقاومة مهمة عند 14000 نقطة، خلال جلسة اليوم، بدعم البنك التجاري الذي من المرجح تجاوزه مستوى 83 جنيهًا.

وكان مؤشر egx30 الرئيسي، قد انخفض بنسبة 2.08% خلال تعاملات الربع الأخير من 2019 ليسجل مستوى 13961 نقطة، بينما بلغ مؤشر egx30 الرئيسي للبورصة قد ارتفع 0.81% خلال تعاملات شهر ديسمبر المنقضي بينما ارتفع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% إلى 534 نقطة.