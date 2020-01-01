تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

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أعلن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة، تراجع أسعار الذهب في مصر بنحو جنيه واحد لكل جرام، خلال تعاملات اليوم، أول أيام العام الجديد، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 678 جنيها مقابل 679 جنيها أمس، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 581 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 775 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5424 جنيها.

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جدير بالذكر أن معظم الأسواق العالمية تشهد عطلات رسمية اليوم بمناسبة بداية العام الجديد.