“الغرف التجارية” تنشر تفاصيل مبادرة “اشتري المصري”

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نشر الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابًا موجه للشركات والقطاع الخاص بهدف المشاركة في مبادرة “اشتري المصري”، موضحًا أن المبادرة، جاءت تنفيذا لتوجهات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، في إطار شراكة الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات المعهنية والقطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك والتي تهدف لرفع حجم الانفاق الاستهلاكي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020.

وقال بيان الاتحاد، أن الحكومة سوف تقديم منحة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والذي يصل عددهم لـ65 مليون مواطن، وتتكامل تلك المنحة مع الخصومات التي تم تقديمها من المصانع المصرية، والتي تحدد على حسب القطاع والسلعة، ويضاف إليها خصما إضافيا يقدم من السلاسل التجارية والمحال المشاركة، حيث سيتم تفعيل بطاقة التموين لتعمل كبطاقة ائتمان لدى نقاط البيع بالشركة.

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جدير بالذكر أنه يحق لكافة المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية الاستفادة من المبادرة بالاسعار المخفضة ، كما يرفع البنك المركزي الحد الائتماني الاستهلاكي من 35% إلى 50% خلال تلك الفترة.