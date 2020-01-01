توقعات بتراجع سعر الدولار لمستوى 14.90 خلال النصف الثاني من 2020

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أعلن اقتصاديين وخبراء مصرفين عن توقعاتهم أن تواصل العملة المصرية “الجنيه” أداءه المميز والقوي أمام العملة الأمريكية “الدولار” وباقي سلة العملات الرئيسية الستة خلال عام 2020، بفضل بدعم النجاحات الكبرى التي تم تحقيقها من قبل البنك المركزي في العمل على إدارة ملف السياسات النقدية، والعمل على السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي من خلال إتباع سياسة السوق الحر بسوق الصرافة المصري.

بالإضافة إلى استمرار تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية القطاعية والكلية الخاصة بالاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي بإيرادات الدولة من النقد الأجنبي.

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كما أكد خبراء الاقتصاد خلال التقرير الذي تم نشره من قبل وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أداء العملة المصرية “الجنيه”، حيث توقع الخبراء أن يتأثر الجنيه بإيجابيات بالأداء الاقتصادي القوي المتوقع لكافة القطاعات الاقتصادية مثل القطاع السياحي، وقطاع الاستثمارات بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، بالإضافة للزيادة المطردة بقطاع الصادرات المصرية، إلى جانب تراجع اعتماد الدولة المصرية على الاستيراد خصوصاً بقطاع الغاز الطبيعي، والذي سوف يعمل على توفير أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

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محمد رشدي: الجنيه سيتحرك بحرية أكبر خلال 2020

صرح الخبير الاقتصادي محمد رشدي، “إن العملة المصرية “الجنيه” سوف يتحرك بحرية أكبر خلال العام الجديد 2020، بفضل اعتماده على استمرار البنك المركزي بانتهاج سياسة السوق الحر”، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قوى العرض والطلب سوف تكون المحرك الرئيسي بالنسبة لسوق الصرف المصري خلال العام الجديد 2020.

كما أوضح الخبير الاقتصادي أن العملة المصرية “الجنيه”من المحتمل أنه يتأثر بشكل كبير بسبب ضغوط التخارج النسبي من قبل الأجانب بأدوات الدين المصري التي دخلت منذ مطلع العام السابق 2019 بشكل قوي، فمن المتعين أن ينتهي استحقاق تلك الاستثمارات الأجنبية خلال الشهور الأولى من العام الجديد 2020.

وأعلن الخبير الاقتصادي عن توقعه أن يسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستوى يصل إلى 16.16 جنيهاً مصرياً لأقصى ارتفاع ممكن للدولار خلال العام الجديد 2020 قبل أن يعاود إلى الهبوط من جديد أمام الجنيه المصري مع قرب 30 من شهر يونيو لعام 2020، والذي سوف يشهد الإعلان عن أرقام قوية بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية للبلاد يتزامن هذا مع افتتاح العديد من المشروعات الكبرى القومية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة أيضاً خلال تلك الفترة.

كما توقع الخبير الاقتصادي أن يهبط الدولار أمام الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 14.90 جنيهاً و 15.30 جنيهاً خلال النصف الثاني من العام الجديد 2020، وسوف يدعم هذا استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة المصرية بسبب التحسن الكبير المتوقع أن تصل به إيرادات السياحة والتي قد تزيد عن 15 مليار دولار أمريكي خلال العام القادم، بالإضافة إلى زيادة نمو الإيرادات الخاصة بقناة السويس.

إلى جانب التوقعات الخاصة ببقاء زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج عند معدلاتها التي تعد مرتفعة خلال العامين السابقين ما بين 26 مليار دولار أمريكي و28 مليار دولار أمريكي.

وتابع الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمارات المباشرة قد يشهد حالة طفرة كبرى خلال العام القادم، بعد تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء هذا الملف، وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية المصرية بملف الاستثمارات بشكل قوي، يصاحب هذا التوقعات الاقتصادية الخاصة بنجاح المنطقة الاقتصادية بمنطقة خليج السويس في العمل على جذب الاستثمارات من كبرى الشركات والمصانع العالمية خصوصاً بمجال تجميع السيارات وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على إيرادات الدولة المصرية من النقد الأجنبي، ويساهم في تحقيق مزيد من قوة العملة المصرية “الجنيه”.

سمير رؤوف: الأرتفاع الكبير بحجم الاحتياطي النقدي سوف يمثل الداعم الأكبر للجنيه

كما أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، أن الارتفاع الكبير الذي يشهده حجم الاحتياطي النقدي المصري سوف يمثل القوة الداعمة للعملة المحلية “الجنيه”، وفي ظل التوقعات الاقتصادية الخاصة باستمرار صعود الاحتياطي النقدي باتجاه مستوى الـ 50 مليار دولار أمركي من خلال دعم إيرادات الدولة المصرية من العملات الأجنبية، حيث أن العملة المصرية “الجنيه” سوف يزداد قوة خلال العام الجديد 2020.

كما توقع الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن يواصل الدولار الأمريكي هبوطه أمام العملة المصرية “الجنيه” خلال العام الجديد 2020 ليصل إلى مستوى 14.75 جنيهاً مصرياً، وسط التوقعات الخاصة بزيادة إيرادات السياحة بالإضافة إلى عدم تراجع جاذبية أدوات الدين المصري على الرغم من اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة، بسبب استمرار جاذبية السوق المصري مقارنة الأسواق الناشئة الأخرى.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن العملة المصرية “الجنيه” قد ارتفع أمام العملة الأمريكية “الدولار” خلال العام السابق 2019 بنسبة مئوية بلغت 12% لتصل إلى مستوى 15.98 جنيهاً مصرياً في مقابل 18 جنيهاً مصرياً بمطلع العام السابق 2019.