هيرميس تعلن توقعاتها لأسعار الفائدة في 2020

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن توقعاتها بخفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بمعدلات تتراوح ما بين 1.5% إلى نسب 2% خلال عام 2020، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية على أداء الاقتصاد المصري أيضاً.

كما أوضحت المجموعة المالية هيرميس أن خفض بنسبة مئوية تصل إلى 1% من أسعار الفائدة يعمل على توفير ما يقرب من 25 مليار جنيهاً مصرياً من أعباء خدمة الدين على الدولة المصرية ما بين أقساط وفوائد خاصة بالديون.

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أوضح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أحمد شمس إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة لن يؤثر بأي شكل على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأشار أحمد شمس إلى أن القرار الخاص بخفض أسعار الفائدة الذي بدأ منذ العام السابق 2019 بالإضافة إلى تداول الأسهم المصرية بأسعار تعد منخفضة مقارنة بـ التقييمات الحقيقية الخاصة بها، وأيضا حالة الهدوء الخاصة بأزمات الأسواق الناشئة ، وتأجيلها، إلى جانب حالة الهدوء بسبب انخفاض حدة الحرب التجارية الناشئة بين أكبر اقتصادين في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعلى هذا فإن مستقبل البورصة المصرية خلال عام 2020 الجديد سوف يكون أفضل عما كان عليه خلال العام السابق 2018.

وأشار إلى إن وضعية الاقتصاد المصري تعد أفضل بشكل كبير من نظيراتها من الأسواق الناشئة في ظل حالة الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة المصرية، إلى جانب استقرار العملة، وكذلك ضبط الموازنة العامة إلى جانب العجز الكلي المصري، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاستثمارات السياحية، وتحول الدولة المصرية من مستورد لمصدر للطاقة، وبدء العمل على جني ثمار المبادرات التي قد تم الإعلان عنها مع نهاية العام السابق 2019 مثل إطلاق مبادرة دعم الصناعة المصرية ودعم المصانع المتعثرة وقد سبقها إطلاق مبادرات خاص بالمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة.

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