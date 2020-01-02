استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية في البنوك

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شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية في البنوك، اليوم، حيث حافظ على سعره في البنك المركزي مسجلا 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

حافظ الدولار على سعره في بنك مصر حيث بلغ 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، ليسجل في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وبلغ سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.01 جنيها للشراء، و16.11 جنيه للبيع، مسجلا 15.98 جنيه للشراء، و 16.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

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وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في بنك عودة مصر 16 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع، واستقر سعره في بنك قطر الوطني الأهلي 15.98 جنيه للشراء، و 16.08 جنيه للبيع، كما سجل سعره في البنك العربي الإفريقي الدولي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.