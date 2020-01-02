“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

Advertisements

أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مضيفًأ أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364يوماً.

وقال البنك، في بيان عنه، أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

Advertisements

جدير بالذكر أن وزارة المالية، أكدت أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

Advertisements

وكانت مصر نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.