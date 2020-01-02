“الإسكان” تفتح باب حجز 6101 وحدة ضمن مشروعي سكن مصر ودار مصر

Advertisements

قررت وزارة الإسكان، فتح باب حجز 6101 وحدة سكنية دور أرضي وأخير ضمن مشروعي سكن مصر ودار مصر في الفترة من 2 يناير إلى 2 فبراير 2020، موضحة أنه سيتم فتح باب حجز 3156 وحدة سكنية بمساحات من 106 إلى 115 متراً مربعاً ضمن مشروع سكني مصر في مدن أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور وبدر والمنصورة الجديدة، بدءاً من 2 يناير 2020.

وقالت الوزارة، في بيان عنها، أنه سيتم فتح باب حجز 2714 وحدة سكنية بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً ضمن مشروع دار مصر في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات و15 مايو والعبور وبرج العرب الجديدة، بدءاً من 12 يناير 2020.

Advertisements

وأضافت أنه سيتم فتح باب حجز 231 وحدة سكنية ضمن بمساحات من 106 إلى 115 متراً مربعاً ضمن مشروع سكن مصر في مدن إلمنيا الجديدة وغرب قنا وناصر غرب أسيوط، بدءاً من 2 فبراير/شباط 2020، مؤكدة أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني www.hdb-reservation.com، على أن يكون مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، مع نظام تقسيط ميسر وخصم للسداد الفوري.

وشمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، و2714 شقة من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للحجز يوم 2 يناير الجاري بمدن (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا.

وتبدأ المرحلة الثانية للحجز بوحدات دار مصر يوم الأحد 12 يناير الجاري بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، ويشمل الطرح 2714 وحدة بمساحات 100 متر و150 مترًا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ يوم 2 فبراير لمشروع “سكن مصر” بـ3 مدن (المنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة ناصر غرب أسيوط)، ويصل عدد الوحدات 231 وحدة بمساحات 106 أمتار و115 مترًا.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية 50 ألف جنيه مقدم حجز لكل الوحدات بكل المدن، حيث يتم سحب كراسات الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان ثم إيداع مقدم الحجز، ليتم بعد ذلك التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة بموجب إصال التقديم من خلال (https://www.hdb-reservation.com)، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وأوضحت وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة تعاونيات البناء، عن طرح 144 شقة للحجز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، خلف الجامعة الأمريكية، تتراوح مساحات الشقق بين 109 و152 مترًا، على أن تتوافر كراسة الشروط بداية من 9 يناير المقبل، بمقر الهيئة في مدينة نصر، مقابل 200 جنيه، ويصل سعر الشقة الـ109 أمتار إلى 681 ألف جنيه، والـ 124 مترًا إلى 775 ألف جنيه، كما يبلغ سعر الشقة الـ152 مترًا 950 ألفًا، ويتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه للحجز عند التقديم.

Advertisements

يكما أنه من المقرر أن يتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية، التي تجرى يوم 15 يناير بعد انتهاء فترة الحجز.